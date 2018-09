Straßburg (AFP) Die Europäische Kommission hat ein "sofortiges Ende" der Gewalt in Venezuela angemahnt und die Untersuchungshaft für regierungskritische Demonstranten kritisiert. Die "gewalttätigen und intoleranten Handlungen der vergangenen Wochen" seien bedauerlich und müssten unverzüglich aufhören, egal wer die Verantwortung dafür trage, erklärte EU-Steuerkommissar Algirdas Semeta am Donnerstag vor dem Europäischen Parlament. Zu hoffen sei, dass Venezuelas Präsident Nicolás Maduro "seine Worte in Taten umsetzt" und das gewaltsame Vorgehen seiner Anhänger und Sicherheitskräfte tatsächlich nicht mehr dulde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.