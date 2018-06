Preston (SID) - Tausende Fans und Fußball-Größen wie Sir Bobby Charlton haben sich vom langjährigen englischen Fußball-Nationalspieler Sir Tom Finney verabschiedet, der am Donnerstag in seiner Heimat Preston beerdigt wurde. Der Trauerzug war am Stadion Deepdale gestartet, in dessen Nähe Finney 1922 geboren wurde. Zudem wird dem 76-fachen Auswahlspieler vor der Partie der Three Lions gegen Dänemark am kommenden Mittwoch mit einer Applausminute gedacht.

Finney war am 14. Februar im Alter von 91 Jahren gestorben. Der dreimalige WM-Teilnehmer (1950, 1954, 1958), einst Rekordtorschütze des Nationalteams, hat seine gesamte Karriere beim ersten englischen Meister Preston North End verbracht.

Finney spielte bei den Lilywhites an der Seite des legendären Bill Shankly, in 473 Begegnungen gelangen dem Offensivspieler, der wegen seiner Berufsausbildung "Preston Plumber" ("Klempner von Preston") genannt wurde, 210 Tore. Sein größter Erfolg mit dem heutigen Drittligisten war die Teilnahme am FA-Cup-Finale 1954.