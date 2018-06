Florenz (SID) - Fußball-Nationalstürmer Mario Gomez steht beim italienischen Erstligisten AC Florenz vor dem Comeback in der Startelf. Trainer Vincenzo Montella erklärte, er wolle den 28-Jährigen im Zwischenrunden-Rückspiel der Europa League gegen Esbjerg fB am Donnerstag (21.05 Uhr/Hinspiel: 3:1) von Beginn an einsetzen. "Er muss spielen und braucht Kontinuität", sagte Montella. In der Vorwoche hatte Gomez nach fünf Monaten Pause wegen einer Knieverletzung sein Comeback gegeben.