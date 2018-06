Brüssel (AFP) Georgien will sich mit 150 Soldaten an dem EU-Militäreinsatz in der Zentralafrikanischen Republik beteiligen. Damit wolle sein Land nicht nur der EU helfen, sondern das sei auch eine "moralische Mission", sagte Verteidigungsminister Irakli Alasania am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Die EU will bis zu 600 Soldaten in das afrikanische Land schicken, um den dort stationierten französischen und afrikanischen Soldaten bei der Befriedung zu helfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.