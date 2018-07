London (AFP) Die angeschlagene britische Großbank Royal Bank of Scotland (RBS) hat im vergangenen Jahr mehr als zehn Milliarden Euro Verlust gemacht. Das Minus habe 8,995 Milliarden Pfund (10,9 Milliarden Euro) betragen, fast drei Milliarden mehr als 2012, teilte die Bank am Donnerstag mit. Hintergrund seien vor allem Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten und die Errichtung einer Bad Bank gewesen. Trotz des Verlusts gab die RBS 576 Millionen Pfund für Bonuszahlungen an Mitarbeiter aus.

