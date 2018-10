London (AFP) Die Geheimdienste der USA und Großbritanniens haben offenbar willkürlich und millionenfach Webcam-Aufnahmen von Nutzern des Internetdienstes Yahoo gespeichert. Allein binnen sechs Monaten sollen im Jahr 2008 die Videokameras von mehr als 1,8 Millionen Yahoo-Kunden angezapft worden sein, berichtete die britische Zeitung "The Guardian" am Donnerstag. Im Zuge des Programms namens "Optic Nerve" seien den Ermittlern offenbar auch Nacktaufnahmen der Betroffenen in die Hände gefallen.

