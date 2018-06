Srinagar (AFP) In der Unruheregion Kaschmir hat ein indischer Soldat fünf seiner Kameraden erschossen und sich anschließend selbst getötet. Der Amoklauf habe sich in einem Armeelager im Distrikt Ganderbal ereignet, sagte ein Militärsprecher am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Der Soldat gehörte zu einer Einheit in dem Dorf Safapora, die die Aufständischen bekämpft. Zu der Tat wurden Ermittlungen eingeleitet.

