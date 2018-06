In Kiew will das Parlament am Donnerstag den Politiker und ehemaligen Oppositionsführer Arseni Jazenjuk als Chef der Übergangsregierung bestätigen. Die Abstimmung über das Interimskabinett soll als weiterer Schritt dazu dienen, die Lage in der Ukraine zu beruhigen. Am Mittwochabend hatte der Maidan-Rat der Demonstranten das neue Kabinett in Kiew vorgestellt. Die Politiker Julija Timoschenko und Vitali Klitschko waren nicht auf der Kabinettsliste.

Auf dem Unabhängigkeitsplatz Maidan wurde Jazenjuks Nominierung von Zehntausenden Aktivisten gefeiert, aber auch mit Pfiffen aufgenommen. Kritisiert wird der 39-Jährige, weil er nicht für einen echten Neuanfang stehe.



Der Übergangsregierung soll auch der mutmaßlich gefolterte Regierungsgegner Dmitri Bulatow als Sportminister angehören. Der Kommandant des Protestlagers auf dem Unabhängigkeitsplatz, Andrej Parubi, soll Chef des Sicherheitsrates werden.



Die Ukraine steht kurz vor einem Staatsbankrott. Angesichts dieser Finanzlage gilt der Posten des Regierungschefs als schwierigstes Amt. Die internationale Gemeinschaft macht Finanzhilfen von einem Reformprogramm abhängig. Die USA sicherten dem Land eine Kreditbürgschaft von einer Milliarde US-Dollar (727 Millionen Euro) zu. Zudem seien direkte Finanzhilfen im Gespräch, sagte US-Außenminister John Kerry vor Journalisten in Washington. Es sei nicht genug, den Anbruch der Demokratie zu verkünden und dann nichts zu unternehmen. Er habe einen starken Rückhalt im US-Kongress, die Ukraine zu unterstützen.

Proteste auf der Krim

Auf der Halbinsel Krim kam es unterdessen zu Zusammenstößen zwischen Befürwortern und Gegnern einer Annäherung an Russland. Über 10.000 Krimtataren demonstrierten vor dem Regionalparlament in Simferopol gegen eine Abspaltung der Krim von der Ukraine. Zugleich machten rund 4.000 Demonstranten Stimmung für eine engere Anbindung an Moskau. Durch Stein- und Flaschenwürfe sollen nach Angaben von Sicherheitskräften mindestens 30 Menschen verletzt worden sein.

Die russische Regierung fürchtet, ukrainische Nationalisten könnten den Autonomiestatus der Halbinsel beenden. Der gestürzte und wegen Massenmordes gesuchte ehemalige Präsident Viktor Janukowitsch soll inzwischen in Russland Zuflucht gefunden haben.