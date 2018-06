Brüssel (dpa) - Die Nato droht Afghanistan mit einem vollständigen Abzug aller internationalen Soldaten zum Jahresende, sollte es von der Regierung in Kabul keine zwei Abkommen über den rechtlichen Status der künftigen Truppen geben. Das sagte Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen bei einem Treffen der Verteidigungsminister der 49 am Einsatz beteiligten Staaten. Die von 2015 an geplanten Militärausbilder und -berater werden ohne die beiden Abkommen nicht eingesetzt. Kernpunkt der Abkommen ist, dass die internationalen Soldaten nicht der islamischen Justiz Afghanistans unterworfen sind.

