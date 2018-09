Hannover (dpa) - Mit einem günstigen Privatkredit für sein

inzwischen verkauftes Haus in Burgwedel ging die Affäre los, die 2012

zum Rücktritt von Christian Wulff vom Amt des Bundespräsidenten

führte. Jetzt scheint von den Vorwürfen kaum noch etwas übrig zu

bleiben. Eine Chronologie der Ereignisse:

25. Oktober 2008:Christian Wulff, damals niedersächsischer

Ministerpräsident, erhält von einer Unternehmergattin einen

Privatkredit über 500 000 Euro zum Kauf eines Hauses.

18. Februar 2010: Wulff antwortet auf eine Anfrage im

niedersächsischen Landtag, er pflege keine geschäftlichen Beziehungen

zu dem Unternehmer. Den Kredit verschweigt er.

13. Dezember 2011: Die "Bild"-Zeitung berichtet erstmals über

Wulffs Hauskauf-Finanzierung. Zuvor hatte Wulff, inzwischen

Bundespräsident, auf der Mailbox von "Bild"-Chefredakteur Kai

Diekmann mit Konsequenzen gedroht, falls die Geschichte erscheint.

15. Dezember 2011: Wulff bedauert in einer schriftlichen

Mitteilung, den Hauskredit im Landtag nicht erwähnt zu haben.

22. Dezember 2011: Wulff entschuldigt sich öffentlich für die

Irritationen und entlässt seinen Sprecher Olaf Glaeseker.

16. Februar 2012: Die Staatsanwaltschaft Hannover beantragt die

Aufhebung der Immunität Wulffs, um Ermittlungen führen zu können.

17. Februar 2012: Wulff erklärt seinen Rücktritt. Die

Staatsanwaltschaft beginnt wegen möglicher Vorteilsannahme zu

ermitteln. Es geht um zwei Urlaube auf Sylt und einen

Oktoberfest-Besuch mit Hotelübernachtung 2008, die der Filmproduzent

David Groenewold zunächst für Wulff bezahlt haben soll.

2. März 2012: Kriminalbeamte und ein Staatsanwalt durchsuchen

Wulffs Wohnhaus in Großburgwedel bei Hannover.

22. Juli 2012: Neue Vorwürfe werden bekannt. Wulff soll sich als

Ministerpräsident dafür eingesetzt haben, der Versicherungswirtschaft

Vorteile zu verschaffen. 2008 verbrachten die Wulffs ihre

Flitterwochen im Haus eines Versicherungsmanagers in Italien.

9. Oktober 2012: Die Flitterwochen in Italien rechtfertigen keine

Ermittlungen wegen Vorteilsannahme, teilt die Staatsanwaltschaft mit.

7. Januar 2013: Die Wulffs haben sich getrennt, wie der Anwalt der

Eheleute bestätigt.

13. März 2013: Die Staatsanwaltschaft bietet Wulff an, das

Verfahren gegen 20 000 Euro Geldauflage einzustellen. Sie ermittelt

inzwischen nicht mehr wegen Vorteilsannahme, sondern Bestechlichkeit.

Groenewold wird eine Einstellung gegen Zahlung von 30 000 Euro

angeboten.

9. April 2013: Wulffs Anwälte lehnen das Angebot ab. Sie fordern,

das Verfahren ohne Auflagen einzustellen.

12. April 2013: Die Staatsanwaltschaft klagt Wulff wegen

Bestechlichkeit und Groenewold wegen Bestechung an. Zugleich wird das

Verfahren wegen der Sylt-Urlaube mangels Tatverdachts eingestellt.

27. August 2013: Das Landgericht Hannover eröffnet das

Hauptverfahren gegen Wulff und reduziert den Vorwurf wieder auf

Vorteilsannahme.

6. September 2013: Das Gericht eröffnet gegen Wulffs früheren

Sprecher Glaeseker ein Hauptverfahren wegen Bestechlichkeit.

14. November 2013 : Der Prozess gegen Wulff beginnt.

9. Dezember 2013: Glaeseker geht zu Beginn seines eigenen

Prozesses auf Distanz zu Wulff und versichert, er habe nichts ohne

Wissen seines früheren Dienstherrn getan.

19. Dezember 2013: Der Vorsitzende Richter Frank Rosenow schlägt

die Einstellung des Prozesses gegen Wulff vor, weil es aus seiner

Sicht keine Beweise für eine Vorteilsannahme Wulffs gibt.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung lehnen das ab.

22. Januar 2014: Groenewolds Ex-Assistentin sagt aus, sie habe

einen Bittbrief an Wulff schreiben müssen. Die Verteidigung hatte

erklärt, Groenewolds Brief sei nie abgeschickt worden. Glaeseker

bestätigt die Freundschaft der beiden Männer - was für Wulffs

Sichtweise spricht.

6. Februar 2014 : Die Staatsanwaltschaft beantragt neue

Zeugenvernehmungen - ohne Erfolg.

20. Februar 2014: Plädoyers - der Staatsanwalt fordert eine Fortsetzung der Beweisaufnahme, die Verteidigung Freispruch.

27. Februar 2014: Freispruch für Christian Wulff.

