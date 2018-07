Singapur (AFP) Die Stars des Films "The Amazing Spider-Man 2" sollen in diesem Jahr den weltweiten Startschuss zur Umweltschutzaktion "Earth Hour" geben. Die Schauspieler Andrew Garfield, Emma Stone und Jamie Foxx sollten am 29. März gemeinsam mit Spiderman die Lichter an der Skyline von Singapur ausschalten, erklärte die Umweltschutzorganisation WWF am Donnerstag. Spiderman wurde vom WWF zum Botschafter der "Earth Hour" ernannt.

