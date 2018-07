Mogadischu (AFP) Bei einem Bombenanschlag in Mogadischu sind am Donnerstag mindestens sieben Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Ein mit Sprengstoff beladener Wagen explodierte nach Polizeiangaben vor einem bei Sicherheitskräften beliebten Café der somalischen Hauptstadt. Einige Zeugen berichteten, ein Selbstmordattentäter habe das Auto in das Café gesteuert. In der Nähe des Anschlagsorts befindet sich die Geheimdienstzentrale. Zu dem Attentat bekannte sich die islamistische Shebab-Miliz.

