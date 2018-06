Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission rechnet laut einem Zeitungsbericht mit deutlichen Preissteigerungen im deutschen Mobilfunkmarkt als Folge einer Übernahme von E-Plus durch Telefónica. Für Prepaid-Kunden könnten die Tarife nach Brüsseler Berechnungen um 26 bis 37 Prozent anziehen, berichtete die "Financial Times". Telefónica Deutschland mit der Marke O2 will E-Plus von dem niederländischen KPN-Konzern für mehr als acht Milliarden Euro kaufen. Zusammen wären sie der größte Mobilfunk-Anbieter in Deutschland.

