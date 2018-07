Kiew (AFP) Bewaffnete Männer haben am Donnerstag laut Agenturberichten das Parlamentsgebäude und den Regierungssitz auf der ukrainischen Halbinsel Krim besetzt. Dutzende Unbekannte in Uniform, jedoch ohne Rangabzeichen, seien am frühen Morgen in die Gebäude in der Regionalhauptstadt Simferopol eingedrungen und hätten die Wachen zum Verlassen des Gebäudes gezwungen, meldete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf den Pressedienst des Parlaments.

