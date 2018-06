Moskau (AFP) Fünf Tage nach seinem Sturz hat sich der entmachtete ukrainische Staatschef Viktor Janukowitsch in russischen Medien zu Wort gemeldet und seinen Anspruch auf das Präsidentenamt bekräftigt. Er sei nach wie vor der Präsident der Ukraine, die Entscheidungen des Parlaments in Kiew seien illegal, sagte Janukowitsch laut Berichten russischer Nachrichtenagenturen vom Donnerstag. Janukowisch war am Samstag vom Parlament in Kiew abgesetzt worden und danach untergetaucht.

