Moskau (AFP) Russland hat dem gestürzten ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch laut Agenturberichten Schutz auf russischem Gebiet gewährt. Die Bitte Janukowitschs an die russischen Behörden um den Schutz seiner persönlichen Sicherheit sei "auf russischem Gebiet" erfüllt worden, berichteten mehrere russische Nachrichtenagenturen am Donnerstag unter Berufung auf russische Sicherheitskreise. Janukowisch war am Samstag vom Parlament in Kiew abgesetzt worden und danach untergetaucht.

