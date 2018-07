Chicago (AFP) Die Gegner der Homoehe in den USA haben eine weitere juristische Niederlage erlitten: Ein Bundesgericht in Texas erklärte das Verbot der Homoehe in dem Bundesstaat am Mittwoch für ungültig. Es verstoße gegen den in der Verfassung festgeschriebenen Schutz der Gleichheit, der "wesentlich für eine freie Gesellschaft" sei, befand Richter Orlando Garcia. Allerdings wird sein Urteil in Erwartung möglicher Einsprüche nicht sofort rechtsgültig.

