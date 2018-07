München (dpa) - Am Wochenende müssen sich Autofahrer wegen der beginnenden Winterferien in einigen Bundesländern auf Staus einstellen. Mit besonders dichtem Verkehr rechnet der ADAC auf der A1 von Hamburg bis Köln, A3 zwischen Köln und Nürnberg, A4 zwischen Kirchheimer-Dreieck und Chemnitz, A5 von Frankfurt bis Basel, A6 zwischen Mannheim und Nürnberg A7, A8 und auf der A9 zwischen Nürnberg und München. Am Wochenende beginnen in Hamburg, dem Saarland und Teilen Baden-Württembergs und in Bayern die Winterferien. Gleichzeitig kehren viele Wintersportler aus den Bergen zurück.

