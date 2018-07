Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Freitag deutlich von guten Konjunkturdaten aus den USA profitiert. Nach einem über weite Strecken richtungslosen Verlauf stieg der deutsche Leitindex zum Handelsschluss um 1,08 Prozent auf 9692,08 Punkte.

Damit ergab sich nach dem Rücksetzer im Januar für den Februar ein Plus von 4,14 Prozent. Auf Wochensicht bedeutete dies einen Gewinn von 0,33 Prozent. Der MDax legte am Freitag um 0,39 Prozent auf 16 891,73 Punkte zu. Für den TecDax ging es um 1,90 Prozent auf 1286,10 Punkte nach oben.

Die Stimmung der Einkaufsmanager in der US-Region Chicago hatte sich im Februar überraschend aufgehellt. Zudem hatte sich das Verbrauchervertrauen in den USA in diesem Monat unerwartet verbessert.

In der Eurozone hatte sich indes die Teuerung zur Überraschung von Analysten im Februar nicht abgeschwächt. Mit Blick auf die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche baue sich kein weiterer Handlungsdruck auf, schrieb Analyst Ralf Umlauf von der Helaba.

Auf Unternehmensseite gab die laufende Berichtssaison den Ton an. Die Aktien des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer verteuerten sich nach Geschäftszahlen als einer der Favoriten im Dax um 3,05 Prozent auf 102,90 Euro. Zwar hatte der starke Euro den Konzern 2013 unerwartet deutlich gebremst, der längerfristige Ausblick für das Pharmageschäft allerdings überzeugte die Analysten.

Die Papiere des Stahlkonzerns Salzgitter hingegen fielen im MDax um rund anderthalb Prozent. Das Unternehmen hatte angedeutet, dass 2014 das dritte Verlustjahr in Folge werden könnte. Die Aktionäre des Windkraftanlagenbauers Nordex hatten mehr Grund zur Freude: Auch dank eines harten Umbaus schrieb das Unternehmen 2013 wieder schwarze Zahlen. Die Titel verteuerten sich an der TecDax-Spitze um mehr als neun Prozent.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 beendete den Tag 0,46 Prozent höher bei 3149,23 Punkten. Der Pariser Leitindex CAC 40 legte etwas weniger deutlich zu, während der Londoner FTSE 100 nahezu auf der Stelle trat. In New York stieg der US-Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss um 0,58 Prozent.

Am deutschen Rentenmarkt legte die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,26 Prozent am Vortag auf 1,31 Prozent zu. Der Rentenindex Rex fiel um 0,20 Prozent auf 134,67 Punkte. Der Bund Future gab um 0,54 Prozent auf 144,38 Punkte nach. Der Kurs des Euro stieg über 1,38 US-Dollar. Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,3813 (Donnerstag: 1,3656) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7240 (0,7323) Euro.