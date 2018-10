London (AFP) Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem bedrängten britischen Premierminister David Cameron bei ihrem Besuch in London nach Einschätzung der britischen Presse allenfalls halbherzige Rückendeckung gegeben. Cameron werde "höchstens etwas Herumgeflicke an den laxen EU-Regeln zum Sozialtourismus" erhalten, resümierte die Boulevardzeitung "The Daily Mail" am Freitag. Merkel habe keinerlei Hinweise gegeben, dass sie über "bedeutende Änderungen" an der Personenfreizügigkeit in der Union verhandeln wolle.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.