Düsseldorf (AFP) Nach den beiden Gewalttaten im Raum Düsseldorf mit zwei Toten hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der Mann wurde in Goch bei Kleve nahe der niederländischen Grenze festgenommen, wie ein Polizeisprecher am Freitag in Düsseldorf sagte.

