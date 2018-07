Düsseldorf (AFP) Bei einer Gewalttat in einem Düsseldorfer Bürokomplex ist am Freitag eine Frau getötet worden. Zwei Männer wurden verletzt, wie ein Polizeisprecher in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt sagte. Einer habe schwere, der andere leichte Verletzungen erlitten. Die Tat gehe nach derzeitigem Kenntnisstand auf das Konto eines bewaffneten Einzeltäters, sagte der Sprecher. Der Mann ist demnach auf der Flucht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.