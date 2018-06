Frankfurt/Main (AFP) Die Lufthansa will ihren Service verbessern. So wolle die Fluglinie bis 2015 in allen Passagierklassen ein Fünf-Sterne-Niveau erreichen, sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag auf AFP-Anfrage und bestätigte damit einen Bericht des "Spiegel". Die Sterneauszeichnungen werden von der Unternehmensberatung Skytrax nach festen Kriterien vergeben. Bislang ist die Lufthansa im Skytrax-Ranking nicht unter den Top 10 vertreten.

