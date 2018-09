Berlin (AFP) Die Angebote an Fernbusverbindungen steigen seit einem Jahr ständig - nun geht ein neues Online-Buchungsportal für Fernbusse an den Start. Ab Montag wird Klickbus online sein, wie Deutschlandchef Felix Hartz der Nachrichtenagentur AFP am Freitag sagte. Dort könnten die Kunden nicht nur die Angebote vergleichen, sondern auch direkt buchen. Dies unterscheide Klickbus von den rund 20 bereits existierenden Fernbus-Portalen - dort könne der Kunde nur vergleichen, zur Buchung werde er dann aber an das jeweilige Unternehmen verwiesen.

