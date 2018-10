Berlin (AFP) Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens haben sich "zutiefst besorgt" über die Spannungen auf der ukrainischen Halbinsel Krim gezeigt. Es müsse "alles unternommen werden, um die Spannungen in den östlichen Regionen des Landes zu vermindern und einen friedlichen Dialog zwischen allen beteiligten Kräften zu fördern", hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und seinen Kollegen Laurent Fabius und Radoslaw Sikorski.

