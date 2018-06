Wiesbaden (AFP) Die schwarz-grüne Regierungskoalition in Hessen will die Wahlfreiheit von Gymnasien zwischen acht und neun Schuljahren bis zum Abitur weiter stärken. CDU und Grüne stellten am Freitag in Wiesbaden einen Gesetzentwurf vor, der auch den jetzigen Klassen fünf bis sieben eine Rückkehrmöglichkeit von G8 zu G9 ermöglichen soll. Bereits jetzt können Gymnasien in Hessen zwischen acht und neun Jahren Schulzeit bis zum Abitur entscheiden.

