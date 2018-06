Berlin (AFP) Die Deutschen horten 22 Millionen ausrangierte Computer. In jedem dritten Haushalt verstaube mindestens ein ungenutzter PC oder ein altes Notebook, ergab eine am Freitag veröffentlichte Umfrage des Branchenverbandes Bitkom in Berlin. Die Zahl der nicht mehr benötigten Geräte sei in den vergangenen eineinhalb Jahren bundesweit um zehn Prozent gestiegen.

