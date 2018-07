Washington (AFP) Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, sieht keinen Grund zur Panik bei der Finanzsituation der Ukraine. "Wir sehen nichts, das kritisch ist", sagte Lagarde am Freitag nach einem Treffen mit Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) in Washington. Die IWF-Chefin zeigte sich aber besorgt über die "zahlreichen Zahlen", die zum Kreditbedarf der Ukraine kursierten. Die Summen seien "bedeutungslos", bis der Währungsfonds die Lage in der Ukraine genau geprüft habe.

