München (SID) - Fußball-Zweitligist 1860 München legt keinen Wert mehr auf eine längerfristige Zusammenarbeit mit Sportchef Florian Hinterberger. Wie "Löwen"-Präsident Gerhard Mayrhofer am Freitag mitteilte, "werden wir in Zukunft getrennte Wege gehen". Der Vertrag von Hinterberger läuft am Saisonende aus. Der TSV 1860 liegt derzeit mit sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz auf Rang neun der Tabelle.

Die Trennung hat nicht zuletzt sportliche Gründe, wie Hinterberger in einem Statement deutlich zu erkennen gab. "Mein Ziel, mit 1860 in der zweiten Liga Platz drei anzugreifen, konnten wir (...) nicht realisieren. Deshalb ist diese Entscheidung für mich zu akzeptieren", teilte er mit.

Wie der Verein am Freitag außerdem bekanntgab, wollen die Verantwortlichen des TSV 1860 nun gemeinsam die Nachfolge klären. "Natürlich ist uns die Priorität dieser Personalie im Hinblick auf die Kaderplanung für die nächste Saison bewusst. Die Entscheidung werden wir trotzdem mit Bedacht und miteinander treffen", erklärte Mayrhofer.