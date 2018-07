Madrid (dpa) - Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona hat sich die Dienste des kroatischen Jungstars Alen Halilovic gesichert.

Der 17-Jährige von Dinamo Zagreb, der in seiner Heimat bereits mit dem viermaligen Weltfußballer Lionel Messi verglichen wird, bestätigte den Wechsel zu den Katalanen auf Instagram: "Dank an Dinamo Zagreb für alles! Mein erster Verein und meine größte Liebe. Nun ist Zeit, nach Barcelona weiterzuziehen", postete Halilovic.

Der offensive Mittelfeldmann debütierte bereits mit 16 Jahren in der Champions League und absolvierte bereits drei A-Länderspiele für Kroatien. Der schmächtige 1,70-Meter-Youngster gilt als eines der größten Talente in Europa. An ihm waren nach Medienberichten mehrere Spitzenclubs interessiert, darunter angeblich auch die Bundesligisten FC Bayern München und Borussia Dortmund sowie Barcelonas Erzrivale Real Madrid.

Nach spanischen Medienberichten wollte Barcelona bis zu acht Millionen Euro für den Transfer überweisen. Eine offizielle Bestätigung des Messi-Clubs gab es vorerst allerdings nicht.

Mitteilung von Halilovic auf Instagram, Englisch