München (dpa) - Joachim Löw hat mit etlichen Überraschungen bei der Nominierung für das Länderspiel gegen Chile deutliche Signale Richtung Fußball-Weltmeisterschaft gesetzt.

Der Bundestrainer berief neben den Rückkehrern Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose und Kevin Großkreutz die vier Neulinge Pierre-Michel Lasogga vom Hamburger SV, Matthias Ginter vom SC Freiburg, André Hahn vom FC Augsburg und den in Deutschland nahezu unbekannten Abwehrspieler Shkodran Mustafi von Sampdoria Genua für das Länderspiel am kommenden Mittwoch in Stuttgart gegen Chile. Zweiter Torwart neben Manuel Neuer ist im 21-Mann-Kader der Dortmunder Roman Weidenfeller.