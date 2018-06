Freiburg (SID) - Mittelfristig kann sich der erstmals für die Nationalmannschaft nominierte Matthias Ginter vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg trotz seiner Verbundenheit zum Badischen einen Vereinswechsel vorstellen. "Klar ist es mein Ziel, irgendwann bei einem großen Team zu spielen, das ist kein Geheimnis. Es muss jetzt nicht bei Bayern sein, aber ein großer Klub, davon träumt jeder Fußballer", sagte der 20 Jahre alte Innenverteidiger dem Internetportal Sport1.

U21-Nationalspieler Ginter war am Freitag von Bundestrainer Joachim Löw überraschend für das Länderspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart gegen Chile nominiert worden.

Der Leistungsträger des Sport-Clubs, der beim Tabellen-17. noch einen Vertrag bis 2017 besitzt, weiß allerdings auch die Vorzüge seines Freiburger Trainers Christian Streich zu schätzen. "Er gibt uns viele Tipps und ist auch in schwierigen Situationen für uns da", sagte Ginter über den 48-Jährigen: "Er hilft uns wahnsinnig. Gerade die jungen Spieler profitieren, wenn er uns Mut zuspricht und uns sagt, was wir zu tun haben."