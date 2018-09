Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. Februar 2014:

9. Kalenderwoche

59. Tag des Jahres

Noch 306 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Elisabeth, Oswald, Silvana, Sirin

HISTORISCHE DATEN

2013 - Mit dem Rücktritt von Papst Benedikt XVI. endet um 20:00 Uhr sein achtjähriges Pontifikat.

2012 - Das Sondergremium des Bundestages für eilbedürftige Entscheidungen über Hilfsmaßnahmen des Euro-Rettungsschirms EFSF ist im Wesentlichen verfassungswidrig, entscheiden die Karlsruher Verfassungsrichter.

2004 - Die unabhängige Fußball-Regelkommission beschließt in London die Abschaffung des Golden Goal.

1994 - Beim ersten Kampfeinsatz der NATO seit deren Gründung 1949 schießen zwei F-16-Maschinen der Allianz über Bosnien-Herzegowina vier serbische Militärmaschinen ab.

1975 - In London rast ein vollbesetzter U-Bahn-Zug ungebremst in die Endstation Moorgate und bohrt sich in eine Wand. 43 Tote werden geborgen, 74 Fahrgäste schwer verletzt.

1949 - In München-Freimann nimmt der Bayerische Rundfunk (BR) den ersten deutschen UKW-Sender in Betrieb.

1922 - Ägypten erhält die Unabhängigkeit von Großbritannien.

1904 - Der portugiesische Fußballverein Benfica Lissabon wird gegründet.

1854 - Eine Versammlung in Ripon (Wisconsin) gegen den "Nebraska- Kansas-Act", der einen Rückschlag für die Gegner der Sklaverei bedeutete, gilt als Gründungstag der Republikanischen Partei der Vereinigten Staaten.

AUCH DAS NOCH

1991 - dpa meldet: Ein junges Rhesusäffchen wollte ein Urlauber unter seinem Hut auf dem Flughafen München-Riem als exotisches "Souvenir" einschmuggeln. Doch er hat Pech. Der Schwanz des jungen Tieres hängt ein kleines Stück unter der Kopfbedeckung hervor, und Urlauber und Affe fliegen auf.

GEBURTSTAGE

1969 - Robert Sean Leonard (45), amerikanischer Schauspieler ("Dr. House")

1944 - Sepp Maier (70), deutscher Fußballtorwart, Weltmeister 1974

1939 - Erika Pluhar (75), österreichische Schauspielerin, Chansonniere und Autorin

1929 - Frank Gehry (85), amerikanischer Architekt und Designer

1704 - Hans Hermann von Katte, preußischer Offizier, wurde wegen Beteiligung an einem geplanten Fluchtversuch des Kronprinzen Friedrich hingerichtet, gest. 1730

TODESTAGE

2013 - Bruce Reynolds, ehemaliger britischer Posträuber, geb. 1931

1989 - Hermann Burger, Schweizer Schriftsteller ("Blankenburg"), geb. 1942