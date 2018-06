London (AFP) Bei einem internationalen Schlag gegen Investitionsbetrüger sind 110 Verdächtige festgenommen worden. Die meisten Festnahmen wegen Geldwäsche und Betrugs gab es nach Angaben der Londoner Polizei vom Freitag in den spanischen Städten Madrid, Barcelona und Marbella. 20 Verdächtige wurden in London gefasst, vier in Serbien und zwei in den USA.

