Hamburg (SID) - Im Halbfinale des DHB-Pokals kommt es zum Spitzenspiel zwischen den Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt und Rhein-Neckar Löwen. Das ergab die Auslosung am Freitag. Außerdem treffen beim Final Four am 12./13. April in Hamburg die MT Melsungen und die Füchse Berlin aufeinander.

Melsungen und Berlin bestreiten am 12. April (15.00 Uhr) das erste Spiel. Ab 17.45 Uhr fordern die Löwen dann Vorjahresfinalist Flensburg im Duell der Champions-League-Achtelfinalisten. Titelverteidiger THW Kiel war im DHB-Pokal in der Runde der letzten 16 an den Rhein-Neckar Löwen gescheitert.