Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will im laufenden Jahr mehr neue Schulden aufnehmen als bisher geplant. Dies hatte das Düsseldorfer Handelsblatt berichtet. Aufgrund der im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD vereinbarten zusätzlichen Ausgaben war allerdings mit einer höheren Summe gerechnet worden.

Im ursprünglichen Etatentwurf der schwarz-gelben Vorgängerregierung waren 6,2 Milliarden Euro veranschlagt worden. Nun sei eine Nettokreditaufnahme von etwas weniger als sieben Milliarden Euro vorgesehen, schreibt die Zeitung unter Berufung auf Angaben aus Regierungskreisen. Im Finanzministerium in Berlin hieß es am Freitag, die Haushaltsaufstellung dauere noch an.

Somit würde Schäuble das Ziel eines strukturell ausgeglichenen Etats – also ohne Berücksichtigung von Konjunktur- und Einmaleffekten – weiter einhalten. Maximal könnten 8,5 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen werden. Bisher war davon ausgegangen worden, dass Schäuble diesen Rahmen weitgehend ausschöpft, um die Vorhaben von Union und SPD aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen. Hintergrund ist auch, dass sich die Steuereinnahmen besser entwickeln dürften, als letzte Schätzungen prognostizierten.

Der Haushaltsplan für 2014 war zwar wie üblich im Vorjahr aufgestellt, wegen der Bundestagswahl dann aber nicht verabschiedet worden. Der neue Entwurf soll am 12. März vom Kabinett verabschiedet werden. Am selben Tag sollen auch die Eckpunkte für den Etat 2015 vom Kabinett beschlossen werden. Im nächsten Jahr will die Koalition ganz ohne neue Schuldenaufnahme auskommen.