Kiew (dpa) - Knapp eine Woche nach seiner Entmachtung als ukrainischer Präsident will Viktor Janukowitsch sich heute erstmals öffentlich zu Wort melden. Nach Berichten russischer Agenturen plant er eine Pressekonferenz in der Stadt Rostow am Don. Janukowitsch beharrt darauf, dass er weiter der rechtmäßige Präsident sei. Inzwischen spitzt sich die Situation auf der Halbinsel Krim weiter zu: Am Morgen besetzte eine Gruppe von etwa 50 Bewaffneten kurzzeitig den Flughafen der Stadt Simferopol.

