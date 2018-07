Rostow am Don (dpa) - Nach seiner Flucht aus der Ukraine hat der abgesetzte Präsident Viktor Janukowitsch aus seinem russischen Exil einen Kampf um sein Land angekündigt.

Er halte sich weiter für den rechtmäßigen Staatschef der Ukraine, sagte Janukowitsch am Freitag in Rostow am Don. In seinem Land sei eine faschistische Minderheit an die Macht gekommen. "Ich halte die Oberste Rada für nicht legitim", sagte er über die Parlamentsarbeit. Janukowitsch warf dem Westen eine "unverantwortliche Politik" in der früheren Sowjetrepublik vor.