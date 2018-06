Tokio (AFP) Die vor kurzem aus dem Internet verschwundene Bitcoin-Börse MtGox hat in Japan Insolvenz angemeldet. Das Bezirksgericht von Tokio habe den Antrag angenommen, berichteten japanische Medien am Freitag übereinstimmend. Die Website von MtGox, einer der ältesten Börsen für die spekulative Internet-Währung, war am Dienstag aus dem Internet verschwunden. Der Insolvenzantrag wurde den Berichten zufolge gestellt, nachdem kurz zuvor US-Strafverfolger eine gerichtliche Auskunftsverfügung gegen MtGox übergestellt hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.