Tokio (AFP) Angesichts anhaltender Verluste will der japanische Elektronikriese Sony Medienberichten zufolge seine historischen Firmensitz in Tokio verkaufen. Der Konzern sucht demnach Käufer für seine Immobilie im Stadtteil Gotenyama, die er 1947 bezog, ein Jahr nach seiner Gründung unter dem damaligen Namen Tokyo Tsushin Kogyo. Der Wert des nahe dem großen Bahnhof Shinagawa gelegenen Gebäudes soll in jüngster Zeit gestiegen sein, wie die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" berichtete.

