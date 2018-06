Sanaa (AFP) Im Jemen haben sich am Freitag schiitische Rebellen heftige Gefechte mit der Armee sowie mit ihr verbündeten Islamisten geliefert. Bei den Kämpfen in der nördlichen Provinz Dschawf gab es mindestens 24 Tote, wie aus Stammeskreisen verlautete. Bei den Gefechten ging es um die Kontrolle über die Provinzhauptstadt Hism. Die schiitischen Saidi- oder Huthi-Rebellen wollen Hism offenbar nach dessen Eroberung zusammen mit der Provinz Dschawf in die von ihnen beherrschte Asal-Region eingliedern.

