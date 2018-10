Frankfurt/Main(dpa) - Die großen christlichen Kirchen in Deutschland haben ein zügelloses Gewinnstreben der Wirtschaft kritisiert und strikte Finanzmarkt-Kontrollen gefordert.

Gier und Maßlosigkeit hätten zur Finanzkrise geführt und zersetzten den gesellschaftlichen Zusammenhalt, heißt es in einer in Frankfurt vorgestellten gemeinsamen Erklärung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Wirtschaftliche Aktivitäten seien kein Selbstzweck, und Gewinnmaximierung um jeden Preis sei moralisch nicht akzeptabel. Der Staat müsse einem Missbrauch der Freiheit Grenzen setzen.