New York (dpa) - Die Ukraine hat Russland vorgeworfen, massiv die Grenze zwischen beiden Ländern zu verletzen. "Wir betrachten das als Aggression", sagte der ukrainische Botschafter nach einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York. Die Vereinten Nationen müssten das verurteilen. Soldaten und Transportflugzeuge seien in den ukrainischen Luftraum eingedrungen. Außerdem hätten Hubschrauber die Grenze verletzt. Der gestürzte ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch erklärte derweil auf einer Pressekonferenz in Russland, er halte sich weiter für den rechtmäßigen Staatschef.

