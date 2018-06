Düsseldorf (dpa) - Bei einer Bluttat in einem Düsseldorfer Bürokomplex ist am Freitag eine Frau ums Leben gekommen. Ein Mann sei schwer verletzt worden, der Täter sei flüchtig, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Vermutlich sei für die Tat ein Messer eingesetzt worden. Die Fahndung sei eingeleitet. Der Polizeisprecher sagte, es handele sich nicht um eine Amok-Tat. Die Tat hat sich laut Polizei nicht beim ADAC oder beim Straßenverkehrsamt ereignet, die in dem Komplex benachbart sind.

