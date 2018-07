Düsseldorf (dpa) - Innerhalb weniger Stunden hat ein Verbrecher im Rheinland zwei Frauen getötet und fünf Menschen verletzt. Er tötete seine Opfer in zwei Anwaltskanzleien in Düsseldorf und Erkrath. Nach einer nervenaufreibenden Fahndung fasste die Polizei den Verdächtigen am Nachmittag in Goch am Niederrhein. Der 48 Jahre alte Vater zweier Kinder gestand die Taten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann soll in einen Rechtsstreit verwickelt gewesen sein, an dem beide Kanzleien beteiligt waren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.