Berlin (SID) - Kugelstoß-Weltmeister David Storl peilt bei der ersten Auflage des Hallen-ISTAF am Samstag in Berlin eine neue Saisonbestmarke an. "Ich will an meine Leistungsgrenze gehen. Von den Emotionen her wird es einer WM sehr nahekommen", sagte der 23-Jährige vor seiner Generalprobe für die Hallen-WM in Sopot (7. bis 9. März). Storls bisherige Bestleistung in dieser Saison liegt bei 21,33 Meter, damit liegt er auf Platz vier der Weltjahresbestenliste.

Knapp eine Woche vor der WM sieht sich Storl auf Kurs. "Ich habe bis jetzt den besten Winter meiner Karriere. Hab nur einen Wettkampf unter 21 Meter und bin noch ungeschlagen", sagte der Chemnitzer. Auch seine Rückenprobleme behindern Storl nur noch minimal: "Ich bin jeden Tag in Behandlung, das wird bis zur WM erledigt sein."