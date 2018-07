Die schottischen Indie-Rocker hatten sich im vergangenen Sommer mit ihrem Album "Right Thoughts, Right Words, Right Action" zurückgemeldet. Das Quartett um Sänger Alex Kapranos spielt in Hamburg (11.), Köln (12.), Wiesbaden (30.) und München (31.). (http://dpaq.de/8oczc)

