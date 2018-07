Wien (AFP) Österreich hat auf Bitten der Interimsregierung in Kiew die Guthaben von 18 Ukrainern vorerst eingefroren. Das Außenministerium in Wien teilte am Freitag mit, die Maßnahme stehe in Zusammenhang mit mutmaßlichen Menschenrechtsverstößen und Korruptionsvorwürfen. Namen der Betroffenen wurden nicht mitgeteilt. Bei den Kontensperren handele es sich um eine "vorläufige Sicherungsmaßnahme (...) bis entsprechende EU-Maßnahmen in Kraft treten".

