Madrid (AFP) Unzählige Spanier haben am Freitag Abschied von ihrem Flamenco-Stargitarristen Paco de Lucía genommen. Bereits am Morgen bildete sich eine lange Schlange vor dem Konzerthaus in Madrid, wo der verschlossene Sarg mit seiner Leiche aufgebahrt wurde. Zu den Trauernden zählten Politiker ebenso wie Musikstars und normale Fans des Virtuosen, der mit seinem unter anderem von Jazz beeinflussten Stil den Flamenco revolutionierte. "Er ist der Mozart unserer Zeit", sagte einer der Wartenden, der langjährige Fan Pedro Benitez.

