Wetzlar (SID) - Die deutschen Tischtennis-Meisterschaften finden 2015 in Chemnitz statt. Das gab der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) kurz vor Beginn der 82. DM in Wetzlar bekannt. Die Wettbewerbe werden vom 6. bis 8. März 2015 in der Messe Chemnitz ausgetragen. "Es ist schön, dass wir wieder nach Sachsen kommen zum sehr erfahrenen Organisationsteam um Thomas Neubert. Gerade die Gegend um Chemnitz begeistert sich sehr für Tischtennis", sagt DTTB-Präsident Thomas Weikert.